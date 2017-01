Viene el día...

Con Pats arriba por 3 puntos en Las Vegas y los expertos dando ligera preferencia a Falcons el juego se anuncia apretadísimo, el show mediático está en pleno y se cuestiona si esto afecta a los jugadores, pero es parte de lo que hace al Superbowl el mejor espectáculo deportivo del mundo, tan bien vendido, que millones que ni le entienden al juego lo ven, con esto encima, cada equipo debe administrar lo psicológico y planear un traje a la medida del rival en su playbook y para saber CÓMO, antes hay que saber CON QUIÉN se jugará y hay lesiones importantes:

Atlanta dejó sin entrenar días a Julio Jones por una molestia en un dedo del pie, se espera que llegue bien al juego, preocupa más el centro, Alex Mack (tobillo) quien se reporta aún con dolor pero se insiste que sí será titular. Sin reporte alguno ha descansado el veterano Dwight Freenet, tal vez sea solo por reposo, los demás listos.

Patriotas es un hospital con la ofensiva en aprietos. Con las ofensivas #1 y 3 y los mejores QB's en el campo, la línea ofensiva que le dé más tiempo a su mariscal definirá al ganador. Atlanta se ve más completo al ataque pero Pats es el equipo con menos puntos en contra y normalmente las defensivas ganan estos juegos. Otro factor será la experiencia, Pats parece tener ventaja, pero hay 4 Halcones y el Coach Dan Quinn (campeón con Seattle) que han llegado al SB, otro dato frio es que Pats es mejor equipo fuera de casa. Esperemos que el jugador número 13, los errores, no sean el factor. Matt Ryan va por su primer anillo y el polémico Tom Brady iría por el 5to siendo el primero en llegar a ese número. De Pats y en particular Brady se puede hablar en cómo se han convertido en los "AMALO u ÓDIALO" del americano y han dado razones para ambos sentimientos, por ello este SB tiene una gran audiencia asegurada y no será tibio para los que le van a otros equipos que seguro tomarán favorito en serio en este juego, ya viene... ¡QUE GANE EL MEJOR!

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa