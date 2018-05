La subasta de los 400 millones de pesos

Hace una semana escribí: “Lo que hacen algunos clubes del Ascenso Mx no solo es deshonesto, sino hasta cínico”, lo decía por su intención de querer ascender sin habérselo ganado en la cancha, porque no son campeones; eso por un lado. Luego, porque los que sí se coronaron, Tapachula y Oaxaca, no cuentan con certificación, lo que no importó para que también prendieran la hoguera contra la Federación Mexicana de Futbol para exigir se respetara su derecho al ascenso. Ridículos.

Por esa vía ninguno logrará el objetivo de jugar en la Primera División y ya les cuento lo que pasará en estos días. Lo normal es que Tapachula –cuyos dueños ni se conocen– se corone en la Final de Ascenso patito (la va ganando 5-1) el sábado 12 de visita y recibirá un certificado para reclamar el premio de 120 millones de pesos, misma lana que un día antes tiene de plazo para depositar Lobos BUAP –el descendido– para recuperar su lugar en la Primera División, pero como no lo hará, saldrá de la Tesorería de la Femexfut.

¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Entonces, el Comité de Desarrollo Deportivo se reunirá el lunes 14 y planteará cómo recuperar ese dinero que Lobos no pagará; ahí detallará el lanzamiento de una subasta por la “Franquicia Lobos BUAP”. La Femexfut intentará venderla siempre y cuándo se pague un precio importante y se cumpla la certificación.

En esa subasta podrán competir los seis clubes del Ascenso certificados: Atlético de San Luis, Atlante, Celaya, Dorados de Sinaloa, FC Juárez y Universidad de Guadalajara. Pero no serán éstos los únicos agentes que intervengan en la operación, podrá entrarle cualquier empresario o proyecto solvente, digamos Tampico Madero (vía Alejandro Irarragorri) y que cuente con al menos 400 millones de pesos, el precio inicial. ¿Quién le entra?

