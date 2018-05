"Rafa" Márquez y los lesionados

Celebro que Rafael Márquez finalmente aparezca en la lista preliminar de Juan Carlos Osorio para la Copa del Mundo, porque es una figura que impone respeto en el campo de juego y porque la selección mexicana de futbol lo va a necesitar, especialmente de su personalidad llena de temple.

Aquí me detengo un poco, porque no faltará quien me la miente y recuerda la expulsión de los octavos de final en Corea-Japón 2002 ante Estados Unidos, la que se perdió; la de la Copa Confederaciones 2005 ante Argentina o el penal en octavos ante Holanda en Brasil 2014.

Les recuerdo su gol ante Croacia en el 2014, ante Sudáfrica en el 2010, ante Argentina en el 2006 y lo importante que ha sido en la selección en los últimos cuatro Mundiales, tanto como lo será en su quinto, al que lo convoca Osorio, aunque se lo deba al presidente del Atlas, Gustavo Guzmán, quien se encargó de hacer el reconocimiento del terreno para asegurarse de que el michoacano podía ser tomado en cuenta, más allá de la lista OFAC.

Después está lo otro, el riesgo de que la lista se rompa por los lesionados, cinco jugadores trascendentales en los roles que asigna Osorio: Diego Reyes, Jonathan dos Santos, Giovani dos Santos, Andrés Guardado y Néstor Araujo.

Las lesiones musculares que en mayor o menor medida han tenido a Diego, Jona, Gio inactivos parece serán superadas sin problema; en caso de Néstor está más claro, hace futbol y no estará en ninguna de las dos Finales del Clausura con Santos Laguna, su cabeza están en Rusia. Preocupa, eso sí, Guardado, fundamental en el once, y sin demeritar, más que cualquiera que sus colegas.

En todo caso, terrible escenario el que afronta Osorio, condicionado por las lesiones y obligado a recurrir a la experiencia de Rafa, porque a sus 39 años nadie ha sido aún capaz de jubilarlo.

hector.gonzalez@milenio.com

twitter@hgvillalba