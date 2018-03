El partido inaugural del 2026 será en el Azteca

Claro… siempre y cuando la candidatura conjunta gane la designación de esa Copa del Mundo; así que lo sabremos el miércoles 13 de junio en Moscú, en el marco del Consejo de la FIFA.

La afirmación es tan clara como el dossier informativo sobre la candidatura conjunta México-Estados Unidos-Canadá, cuyo resumen ejecutivo detalla los eventos y los centros de operaciones o sedes propuestas; entre los varios descritos encontramos “Congreso y partido inaugural”… Ciudad de México o Los Ángeles, y como lo lógico es que el juego de la gran final sea uno de los 60 partidos en Estados Unidos, el estadio Azteca sería donde la pelota empiece a rodar y la selección mexicana de futbol la que patee.

Habrá quien me diga que es una conjetura; no solo eso, es un deseo. Pero para certezas, clávense en el documento que laafición.com puso a disposición de ustedes (o en la web misma de la FIFA) y no tiene más que leer con calma en el idioma que gusten; ahí está todo.

Por otra parte, la logística para las cadenas mexicanas de televisión será titánica; el Centro Internacional de Transmisión será ubicado en Atlanta o Dallas. El sorteo final en Los Ángeles o San Francisco, la sede temporal de la FIFA en Dallas o Nueva York y Ciudad de México o Toronto como sedes comodines para lo que se ofrezca.

La propuesta norteamericana incluye echar mano de 100 mil voluntarios, 25 mil durante el evento y 75 mil para promocionar el evento en los años se preparación; quieren un Mundial 100% incluyente, tecnológico y que marque un precedente.

El dossier va de lo emocional a lo concreto, de los valores inherentes al juego a las cifras: le propone a la FIFA el 22% por ciento de aumento del rendimiento económico neto respecto a ediciones anteriores; 5 mil millones de retorno económico neto. Irresistible.

hector.gonzalez@milenio.com

twitter@hgvillalba