Y después de Jémez, otra vez a la caverna

¿Y si Cruz Azul vuelve a perder con América?... Hice esta pregunta hace una semana en los días previos a la celebración del partido de los cuartos de final entre cruzazulinos y americanistas; entonces, los emails que recibí casi en su totalidad apuntalan a que acontecería una nueva decepción para los que tienen una veintena de años sin ganar la Liga. Y no se equivocaron.

Incrédulo yo, imaginé que aquejados los aficionados cruzazulinos por los años y las penas, no daban crédito a que su equipo pudiera contra el que ha sido su coco y mal sueño en tantas ocasiones; entonces, ¿por qué irle a un equipo con ADN perdedor? Por inercia, casi.

No cuestionaré más qué caso tiene profesarle devoción a Cruz Azul, porque ahora me ocupa más qué viene para los de La Noria. Y me atrevo a decir que la nada.

El paso de Jémez tiene que ser juzgado con la velocidad de su fugaz paso por el futbol mexicano: con su partida rompe con un proceso que pintaba para bueno al largo plazo; él mismo afirmó tras quedar eliminado el domingo que “para que puedas pelear un campeonato necesitas hacerte recurrente a las Liguillas, nosotros teníamos tres años sin llegar a una de ellas”; haber calificado en el Apertura 2017 dese luego que no garantiza que este equipo lo volverá a hacer el próximo y para nadie debe extrañar que con la salida voluntaria del español, Cruz Azul se aleja más de esa simple posibilidad, porque quien llegue lo hará para edificar piedra sobre piedra una escuadra bajo sus propios conceptos. Es decir, se empezará de cero, por enésima vez.

Después, en la cantera nadie debe estar contento: Jémez no debutó un solo jugador. Dese luego que no apostó en el largo plazo, pretendía ganar algo, no solo la Liguilla y para eso armó un equipo competitivo que se quedó a medio camino con el rival de siempre en etapas decisivas. Ahí, fracasó. Sin duda.

