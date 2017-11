¿Y si Cruz Azul vuelve a perder con América?

América: el mejor rival posible para Cruz Azul en el inicio de la Liguilla del Torneo Apertura 2017. Lo es porque la victoria sobre el equipo que una y otra vez te ha vencido en clásicos capitalinos y hasta en finales de Liga, así como en Copa Mx, reivindicaría a una afición goleada y humillada por años.

Sin embargo, admitamos, Cruz Azul suele bloquearse, asustarse, como alguna vez lo describió Miguel Sabah, jugador cruzazulino en el 2008, palabras que le costaron estigma y continuidad en el plantel.

Dijo entonces Miguel: “Fuimos un desastre, no fuimos el equipo que veníamos siendo, nos asustamos y creo que eso fue lo que pasó”, tras la derrota en el Azteca ante las Águilas, declaraciones que de vez en vez vienen a la memoria cuando presenciamos un América-Cruz Azul sea la instancia que sea.

Por esos instantes penosos que han marcaron una añeja rivalidad es que hoy Cruz Azul tiene la oportunidad de empezar el camino cuesta arriba; el proyecto de Paco Jémez no es uno más, representa -como anunció Eduardo de la Torre a la llegada del español, la oportunidad de una nueva propuesta, un estilo renovado, un paradigma nuevo para darle la vuelta a la historia de tropiezos.

Es una buena noticia que La Máquina esté en la Liguilla; luego de seis torneos romper con la inercia de solo ver las finales por la televisión representa abrir la puerta a un episodio distinto, pero ¿servirá de algo que la eliminación sobreviene ante el archirrival América? Pienso que no.

Por eso es importante que los jugadores de Jémez se mentalicen no en las semifinales, no en la final, no en el título, sino solo en América, su gran final, porque librando el obstáculo se antojará difícil encontrar en la Liguilla equipo más motivado. Y si perdieran, más valdría retener a Jémez a toda costa.

hector.gonzalez@milenio.com

twitter@hgvillalba