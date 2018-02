Lo que Chivas hace mejor que el América

Parece difícil que para el América, que para muchos en su pleno estado de gracia, incluidos reporteros conversos de hace años y días recientes, pueda Chivas realmente representarle un reto que le quite el sueño. Revisemos. El equipo de Matías Almeyda ocupa el lugar 17 de la clasificación, con 7 puntos, solo por encima del sotanero Atlas (4), toda una pesadilla para el futbol tapatío. Chivas es, además, una de las defensas más goleadas, solo están peor los Lobos que pelean por no descender, y el León que inusitadamente está resultando una decepción este semestre. De ese tamaño es el rival, y anfitrión, de las Águilas el próximo sábado en el Estadio AKRON.

Cierto que la historia obliga y por eso Chivas debe salir a dar la cara; es, además, el campeón reinante del campeonato, aunque deportivamente hoy, por números, no debiera ser considerado un peligro real para el todopoderoso América del Piojo Herrera, cómo afirman algunos.

Este América con Marchesín seguro en la portería, con Guido de escudo, Renato, Cecilio abiertos encarando en el uno a uno, con Oribe y Ménez de cara al gol luce un equipo mucha pieza para un Chivas tan endeble y roto en la confianza, incapaz de hacerle oposición con un once en que ahora mismo no más que un par juegan como si les hirviera la sangre, mientras que el resto anda de puntitas por el campo. No, no se ve cómo Chivas gane ese juego, sino por uno de esos accidentes que suelen marcar los Clásicos y al futbol en general; cuestión de tiempo para averiguarlo y saber si el buen momento del América supera aquello de que esta clase de juegos se ganan como sea o sucumbe para ser burla de toda la semana.

En cualquier caso esa es una cualidad de los Clásicos. Siendo Chivas uno de los peores competidores del Clausura es capaz de provocar el morbo, el deseo y hasta ciertas garantías de que puede ganarle al superior América.

