Los del Ascenso Mx quieren chamaquear

Lo que hacen algunos clubes del Ascenso Mx no solo es deshonesto, sino hasta cínico. Y ante el circo que se traen, hechos, dichos y referencias.

Primero. Desde junio del año pasado se sabe que el Atlético de San Luis, Atlante, Celaya, Dorados de Sinaloa, Juárez FC y Leones Negros de la UdeG son los únicos con derecho a lograr el brinco a la Primera División. Lo que ningún logro en dos torneos.

Del Apertura 2017 resultó campeón Alebrijes de Oaxaca (vs Juárez FC) y del Clausura 2018 Cafetaleros de Tapachula (vs Leones Negros); ninguno de los monarcas cumple, desde entonces, con el cuaderno de cargos y en esas condiciones compitieron, nadie los engañó, como para que ahora pidan otra recompensa que no sea la que les toca por ganar la final (5 y 12 de mayo): 120 millones de pesos. Ese es un hecho consumado y registrado. Segundo. Un dicho, el de Enrique Bonilla, el presidente de la Liga y el Ascenso Mx: “Si Lobos o garantiza los 120 millones jugaremos con 17 equipos la próxima temporada; estaremos en contacto con ellos y determinarán su postura. Ni Cafetaleros, ni Alebrijes estarán en Primera División”; lo que el directivo le dijo a TVC Deportes no es una ocurrencia, es lo que consta en los acuerdos de hace casi un año.

En todo caso la ocurrencia fue no prever una singular paradoja como en la que ahora estamos, dos equipos campeones que por reglamento no pueden ascender y un equipo descendido que no tiene dinero fresco (que no venta de la partida pública, pues) para garantizar una fianza que le permita mantenerse en la Primera. Tercero. Una referencia: El Artículo 23 del Reglamento de Competencia del Ascenso Mx explica que quien gane de entre Tapachula y Oaxaca tiene hasta el término del Apertura 2018 para acreditar que el premio -120 mdp- sirvió para cumplir las “obligaciones pendientes” y obtener la certificación. ¿Qué más quieren?

