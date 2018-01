Desafíos tipo NFL no caben en el "fut"

Por encargo de la International Football Board (IFAB), la KU de Leuven –“la universidad más grande y mejor posicionada de Bélgica, y una de las más antiguas y mejor valoradas de Europa (dice su perfil oficial)-, se encargó del análisis de los datos que arrojó la puesta a prueba del videoarbitraje (VAR) en más de 20 asociaciones y competiciones y 804 partidos. La conclusión es lapidaria: 98.9 por ciento de efectividad.

Es un documento de 10 cuartillas (PDF) que nos indica: entre 20 y 60 segundos toma la revisión de una jugada, en promedio se revisan menos de 5 jugadas por partido, el impacto decisivo del VAR se dio en 8% de los casos, el promedio del “tiempo perdido” por su uso representa menos del 1% del total de juego y un “error claro y obvio” no se corrigió en 1 de 20 partidos. De la implementación del VAR en todas las Ligas, como la mexicana: “Un factor clave es si la sala de operaciones de video (VOR), donde se encuentra el VAR, debe ubicarse en/cerca de cada estadio o en un ‘centro de partidos’ –como lo hará la Femexfut-, donde todos los partidos se ven. Cada competencia tiene que evaluar cuánto tiempo llevará la implementación y cuánto costará”.

¿Y por qué no puede haber desafío del técnico o jugadores, como en la NFL? “… Porque “un entrenador o jugador no verá algo que no haya visto una de las cámaras de televisión… “Un sistema de desafío tendría dificultades prácticas: ¿cómo se indicaría, se pararía el juego inmediatamente? Sería incorrecto tener un sistema donde un equipo use todos sus desafíos y luego se ve perjudicado por un “error claro y obvio” sin poder pedir la revisión”.

Es decir, todo lo que en la NFL es posible implementar, en el soccer no. Como sea, pero ni el pomposo lema “mínimo de interferencia, máximo de beneficio” puede garantizar que gane quien no lo merece, gracias al 1.1% que impide tomar al VAR por infalible: el necesario ser humano.

hector.gonzalez@milenio.com

twitter@hgvillalba