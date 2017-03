Codesal no se equivocó, González Iñárritu sí

El día que la Comisión de Arbitraje, liderada por Héctor González Iñárritu, anunció la salida del director del área de instrucción técnica, tuve la posibilidad de hablar con Edgardo Codesal, quien entonces -el 9 de enero- admitió que su posición era insostenible por ya no encontrar disposición por parte de los silbantes para trabajar.

La charla con Codesal se transmisión ese día en Milenio TV, se publicó al día siguiente en el diario y también en laaficion.com; resumo: “A raíz de que se fueron implementando programas de trabajo, exigencias y con el traslado a Toluca empezaron las divergencias; ya habían empezado desde tiempo antes muchas peticiones de los árbitros más veteranos, que las pruebas físicas, que esto, que lo otro… hoy la exigencia física y técnica es más elevada y había que trabajar”.

El ex director del área técnica también contó: “Empezaron con que queremos venir menos días; al final todo era un condicionante, les dije que no plantearan esas cosas, porque no las iba a apoyar, me dijeron que yo ya estaba del lado de los clubes y de la Federación, respondí que estaba del lado de hacer las cosas bien, así que necesitamos intensificar más nuestro trabajo físico, técnico, psicológico y de video. Eso fue causando cada vez más enojo”.

Codesal habló de Roberto García, Francisco Chacón y José Luis Camargo, quienes tres semanas después, en una ceremonia de Gafetes FIFA, contestaron que su ex jefe no estaba actualizado. El caso es que Roberto, Chacón y Paul Delgadillo, árbitros de “primera línea”, tienen rato sin aparecer designados. ¿Por qué?

En aquellos días de enero, González Iñárritu respaldó a sus muchachos y explicó que la relación estaba desgastada. Cierto. Pero a la luz de las gravísimas omisiones arbitrales de la Jornada 9, queda claro quién se equivocó.

hector.gonzalez@milenio.com

twitter@hglezvillalba