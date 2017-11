Más allá de todo, el que más lo desee lo ganará

Si la justicia deportiva existiera (cosa que dudo), Monterrey debería acabar como campeón del Torneo Apertura 2017; el muy buen equipo de Antonio Mohamed no solamente fue líder humillando a Tigres en el cierre de la fase regular, también fue la escuadra más goleadora y la que mejor cuidó su portería. Un proyecto redondo al que solo le haría falta levantar el trofeo. Pero la Liguilla, lo sabemos, suele entregarnos sorpresas hasta inimaginables.

Revisemos. Es de elemental conocimiento admitir que hacer el gol y evitarlo condicionan todo lo que sucede en el rectángulo verde de los 7 mil metros cuadrados (según cada cancha, caray); entonces la lógica dicta que los equipos con las mejores ofensivas en combinación con las mejores defensivas tendrían que estar disputando la Final. Lo que tampoco siempre sucede.

Pero bueno. En ese tenor y solo atendiendo a los dos mejores goleadores por equipo: Morelia es más que Toluca (14 sobre 13), León que Tigres (17/14), Cruz Azul que América (13/11) y Monterrey muy superior al Atlas (19/12). ¿Cuenta el azar? Por supuesto: un accidente del futbol, un autogol, otra vez el árbitro… o otras tantas cosas más que hacen de la Liguilla mexicana algo surrealista.

La caída en su capacidad noqueadora a partir de la segunda parte del torneo la compensa el América con su bajo promedio de goles admitidos, mientras que Cruz Azul es -de los calificados- el segundo peor en ese renglón (el último es León). Los otras potencias defensivas son Monterrey, Tigres y Morelia, arriba de las Águilas.

Me queda claro que no existe razón para lanzar pronósticos, pero sí que es divertido; sumo al “hacer gol y evitarlo” un elemento más, el emocional y ahí destaco a estos equipos: Monterrey (por el clásico regio), Cruz Azul (por volver a la Liguilla) y Toluca (por el año de su Centenario). Al resto no les veo motivación, el deseo. ¿Ustedes sí?

