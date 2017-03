Atentos con...

Veracruz vs Puebla

Por la golpiza que se dieron aficionados en la Jornada 7 (en el Veracruz-Tigres), este partido se jugará a puerta cerrada; no se permitirá que los aficionados se aproximen al Pirata Fuente, como parte del enérgico operativo.

Tigres vs Chivas

La prueba de fuego para el superlíder; los de la UANL juegan sin Damián, Juninho, Torres ni Rivas; tampoco Aquino. Todos lesionados. Se destaca el regreso de Alan Pulido -el que se fue por sus pelotas- al estadio Universitario que lo vio nacer.

Atlas vs Pumas

El único partido que en casa han perdido los rojinegros del Profe fue ante Chivas, que por un error arbitral al no conceder un penal, debió acabar en empate. Es el reencuentro de Pumas con Fidel Martínez, su ex refuerzo.

Toluca vs Cruz Azul

Ángel Mena suma tres goles en Liga Mx y dos en Copa Mx, el ecuatoriano está convertido en el goleador de La Máquina de Paco Jémez a falta de puntería de sus compañeros. Los delanteros Martín Cauteruccio y Jorge Benítez, una calamidad.

hector.gonzalez@milenio.com · twitter@hgvillalba