Atentos con...

Tijuana vs Cruz Azul

El argentino Gabriel Peñalba cumplió con su partido de suspensión (ante Rayados: 2-2), mientras que el delantero uruguayo Martín Cauteruccio aparecerá como titular por primera vez en un juego de Liga Mx.



Querétaro vs Chivas

Junto a Puebla y América, La Franja es de los equipos que no han ganado en el Clausura; le recortan aceleradamente puntos Chiapas y Veracruz en la tabla de cocientes, aunque todavía los salva el sotanero Monarcas Morelia.



América vs Veracruz

El delantero paraguayo (22 años) Cecilio Domínguez debuta en el futbol mexicano; por ahora es la mejor incorporación a que se encomiendan en Coapa, ante las bajas de Osvaldo Martínez y Rubens Sambueza.

Pumas vs Necaxa

Los triunfos consecutivos sobre Cruz Azul y León (ambos por 1-0), tienen a Francisco Palencia en los cuernos de la luna; regresa al once el chileno Nicolás Castillo, expulsado ante La Máquina hace dos semanas.



