Atentos con...

Cruz Azul vs Querétaro

El proyecto Jémez no marcha bien en resultados: 4 puntos de 12, derrotas ante Pumas y Xolos de Tijuana, triunfo sobre Necaxa y empate con Rayados. Nada para soñar. Sale Martín Cauteruccio de titular.



Morelia vs América

Lo de las Águilas empieza a cobrar un tono alarmante; en menos de un mes acumula tres derrotas, dos en la Liga (Toluca y Tigres) y una en Copa (¡Coras de Tepic!); tres descalabros de visita y le toca salir de nuevo.



Tigres vs Toluca

Con el pase internacional en las arcas de la Federación Mexicana de Futbol lo que queda es esperar a que el chileno Eduardo Vargas (sí, el del 7-0) salga, al menos, a la banca de Ricardo Tuca Ferretti.



Pumas vs Pachuca

Victorias sobre Cruz Azul (1-0) y Necaxa (3-1) en el Olímpico de CU dan pie para imaginar que Juan Francisco Palencia puede replicar la racha en casa de seis partidos sin perder; no jugaría Pablo Barrera por lesión.





hector.gonzalez@milenio.com · twitter@hgvillalba