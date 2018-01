Atentos con...

Cruz Azul vs Tijuana

Pedro Caixinha sí puede dirigir desde la banda; Édgar Méndez se pierde el primero de seis juegos por suspensión. Están en duda Martín Cauteruccio y Gerardo Flores. En Tijuana se presentará Diego Cocca.

Pachuca vs Pumas

El jugador insignia de la administración de Rodrigo Ares de Parga nada más no da una; se perdió casi todo el pasado torneo y éste no lo arranca por una luxación de hombro, no jugaría dos meses.

Toluca vs Chivas

Mal inicia la semana al que ahorcan el lunes y así Chivas; parecía superado el tema —mal que bien— “Oswaldo Alanís” y lo revive Jorge Vergara con su tuit amenazador contra quien maltrató al defensa.

Querétaro vs América

Hace dos torneos que América no gana en su debut; en el Clausura 2017 perdió ante Toluca 2-1 y en el Apertura 2017 perdió ante Gallos Blancos del Querétaro por 0-1; la tardanza de los refuerzos sigue preocupando.



hector.gonzalez@milenio.com · twitter@hgvillalba