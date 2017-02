Atentos con...

Atlas vs Chivas

Una lesión en el muslo posterior derecho evitaría que el veterano de 37 años, Rafael Márquez, se presente en el estadio Jalisco para encararse con los rojiblancos; el culpable, el juego molero ante Islandia.



Monterrey vs Pumas

La última victoria universitaria de visita en casa de los Rayados se remonta al 28 de septiembre del año 2013 (0-1); suena complicadísimo sacar puntos de ahí, pero ahora con Francisco Palencia todo es posible.



América vs Puebla

Por si no lo recordaban; las Águilas de La Volpe acumulan tres derrotas en la Liga, más una en la Copa Mx; la visita de La Franja es ideal para seguir riéndose de la crisis, son sotaneros y no espantan.



Santos vs Cruz Azul

El equipo dirigido por José Manuel de la Torre funciona y en La Comarca más: dos triunfos (por tres empates como visitante); en cambio, La Máquina de Paco Jémez ha perdido en sus dos salidas (Pumas y Tijuana).

hector.gonzalez@milenio.com · twitter@hgvillalba