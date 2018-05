No sé si Vavá, el ariete brasileño que plantó cara con gran fortuna en los Mundiales de 1958 y de 1962, supo de la existencia del cantante mexicano José Alfredo Jiménez. Tampoco sé si José Alfredo disfrutó las proezas del delantero que nació en Recife, en la ciudad donde México doblegó a Croacia en el Mundial pasado. Yo no sabía que en Recife nació Vavá. Hubiese dispuesto una excursión para conocer la casa o el barrio donde nació Edvaldo Izidio Neto, alias Vavá, un jugador que fraguó maravillas con el balón al lado de nadie menos que Garrincha.

Pero hay un puente entre Vavá y José Alfredo Jiménez: un puente verbal, un puente autorizado por el apodo del atacante de la selección brasileña y el poeta cantautor de Guanajuato. ¿Cuál es el puente? El principal apodo de Vavá era, por su notable fortaleza física, “pecho de acero”. Y esta misma expresión despunta en la canción “Que te vaya bonito”, justo en la cuarteta donde José Alfredo escribe: “Yo no sé si tu ausencia me mate/aunque tengo mi pecho de acero;/pero nadie me llame cobarde/sin saber hasta donde la quiero”. Por eso es justo escuchar a José Alfredo al mismo tiempo que evocamos las hazañas de Vavá, doble pecho de acero para celebrar el oro de la vida. Quizá Vavá no supo de José Alfredo Jiménez; quizá José Alfredo no vio jugar a Vavá, pero nosotros podemos disfrutar la fascinación futbolística del brasileño y la música impar del autor de esa canción de remate atípico: Vavá y José Alfredo Jiménez: ¡Que les vaya bonito!

gilpradogalan@gmail.com