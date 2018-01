La salvación por Hugo Sánchez

En una de sus entrañables cartas, fechada “al final del verano del 95”, Eduardo Galeano me contó que estaba culminando un libro que llevaría por nombre El futbol a sol y sombra. En ese libro, considerado una de las obras cimeras donde se aborda con una mirada múltiple el fenómeno del futbol mundial como espectáculo y como hecho sociológico, se narra una deliciosa anécdota: dos periodistas mexicanos se salvan gracias a la mostración de su pasaporte mexicano. Quienes los encañonaban, en el marco del conflicto bélico en la ex Yugoslavia de 1992, azorados gritan a la par al leer el país de procedencia en los pasaportes: “¡México!”, ¡Hugo Sánchez!”.

Narro la anécdota porque en la cantina La terminal de la Comarca Lagunera Nacho Lazalde me contó que, a dos cuadras del Teatro Español, en Madrid, entró a un bar y sorprendido vio cómo una febril veladora iluminaba y rendía fervor a una fotografía del Pentapichichi mexicano. El dueño del bar se acercó y le preguntó que si conocía al futbolista de la imagen. Nacho dijo: “Claro, por supuesto, es Hugo Sánchez. Me intriga saber por qué ha escoltado la foto con una veladora”. A lo que el dueño del mesón respondió: “Es que Hugo Sánchez me salvó la vida”.

Conté a Nacho lo referido en el libro de Galeano y me dijo: “Es posible que sea una misma anécdota con protagonistas distintos, acaso trucados o, en el mejor de los casos, es posible que Hugo Sánchez haya salvado más de dos vidas”.

