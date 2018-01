Hugo Sánchez: la chilena salvadora

A propósito de lo que he escrito sobre los torcedores de la fama de Hugo Sánchez recibí este sazonado mensaje de Jorge Ramos donde detalla su viaje en tren Transiberiano (en la frontera entre China y Mongolia). Transcribo la médula de su narración:

“Primero miraban la foto y luego nuestras caras. Una y otra vez. Como era de noche y estaba obscuro nos alumbraban las caras con unas linternas. También revisaron con mucho detenimiento nuestras visas, como queriendo comprobar que fueran auténticas.

De pronto, el soldado que parecía tener un mayor rango me dijo algo que no entendí, lo que ocasionó que me pusiera todavía más nervioso. Algo me quería decir ese hombre y yo no entendía nada. Recuerdo perfectamente que repitió varias veces una palabra que sonaba como “mekishco”. Yo solo atiné a responder en español y en inglés: “lo siento, pero no entiendo”… “I am sorry, but I do not understand”.

Yo sudaba y no entendía nada hasta que el soldado hizo una seña con su mano imitando una chilena de futbol al mismo tiempo que pronunciaba la palabra “Saaan-chez” y por primera vez ese soldado con cara de asesino… me sonrió.

De inmediato comprendí y le dije en español: “Si, yo soy de México (seguramente eso era lo que el soldado pronunciaba como “mekishco”) y este es Hugo Sánchez”, al mismo tiempo que yo también imitaba con mi mano la chilena de Hugo.

Probablemente esos soldados mongoles no sabían ni donde quedaba México en este mundo, pero si tenían conocimiento de la existencia de Hugo Sánchez y de sus goles de chilena”.

