El patadón por Hugo Sánchez

A propósito de mi artículo anterior (“La salvación por Hugo Sánchez”) recibí un amable mensaje de David Saldaña Villanueva donde me narra la otra cara, el contraste entre un Hugo Sánchez salvador y éste que ahora muestro. Transcribo de manera literal la anécdota narrada por el propio David:

“Yo hice mi maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2000, y se organizó un partido de futbol 7 entre alumnos latinoamericanos y profesores catalanes, siendo yo el único mexicano. Al principio un profesor que sería unos cinco años mayor que yo (hoy tengo 43 años) me dijo: ‘Me voy a desquitar de tu paisano, que cuando era niño me hacía llorar’, y a la primera que pudo me soltó un patadón, que me sacó del partido. Eso sí, muy caballeroso, me ofreció disculpas. A mí ser paisano de Hugo, no me salvó la vida, me costó un esguince leve de tobillo!”.

De modo que ya tenemos dos versiones de Hugo Sánchez enemigas: el futbolista que salvó paisanos y/o extranjeros y el Pentapichichi que, de manera indirecta, le causo el esguince leve de tobillo a David.

Es justo recuperar la añeja sabiduría del refranero que afirma: “cada quien habla según le va en la feria”. En la anécdota que narra David se advierte con claridad la animadversión del profesor catalán rival acérrimo del cuadro merengue y, por eso, el tremendo patadón causante del esguince.

Ánimo, David: ya habrá un nuevo partido para fraguar el desquite.

