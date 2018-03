Davide Astori in memoriam

Sin duda resulta insuficiente la fila de adjetivos para lamentar la muerte del futbolista capitán de la Fiorentina, el zaguero Davide Astori. El emblema de la Fiore se desplomó solitario en su habitación víctima de un súbito paro cardiocirculatorio: bradicardia, esto es, la vida que se apaga escasa de latidos.



El futbolista Riccardo Saponara le dedicó a su amigo Davide una carta muy emotiva, estremecedora.

Transcribo el corazón de la carta en traducción libre:

Oh, capitán, mi capitán. ¿Por qué no bajaste a desayunar con nosotros? ¿Por qué no sacaste tus zapatos de la habitación de Marco y bajaste a tomar tu jugo de naranja, como lo hacías siempre? Ahora nos dicen que la vida sigue y que tenemos que seguir adelante, levantándonos cada mañana, pero ¿qué sabor tiene tu ausencia?, ¿quién llegará cada mañana a la cafetería para calentar el ambiente con su sonrisa?, ¿quién nos preguntará lo que hicimos la noche anterior para reírnos?, ¿quién llamará la atención a los jóvenes y cargará de responsabilidad a los veteranos?..., Vuelve a Florencia, te están esperando para reconocer lo bueno y positivo que eres cada día con nosotros. Sal de esa maldita habitación. Te estamos esperando mañana para empezar el entrenamiento”.

Confieso que se me encogió el alma tras la lectura de la carta.

Davide yo, sin haberte conocido, me sumo al enérgico reclamo de Saponara: Sal de esa maldita habitación. Sal por favor de la habitación de la muerte.

gilpradogalan@gmail.com