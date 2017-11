¿Por qué con dos?

Si alguna vez has dicho que un futbolista que te parece malo es un cojo, para la próxima piénsalo mejor, porque hay quienes no tienen una pierna, pero juegan futbol y muy bien.

El futbol de amputados en México poco a poco suma jugadores y equipos. Ante la desgracia de perder una parte de su cuerpo, los futbolistas de esta modalidad driblan a la depresión, hacen equipo con la fuerza de voluntad y le ganan por goliza a la amargura y al sentimiento de minusvalía.

En esta variante futbolística a las extremidades les ocurre algo similar a lo que pasa con los sentidos: la pérdida de uno agudiza los demás. La falta de una pierna obliga a que el equilibrio y el impulso provengan de los brazos, que asidos a unas muletas especiales son el apoyo para patear el balón.

Deporte inclusivo, a quienes no tienen un brazo los pone de porteros. Éstos solo pueden atajar con el brazo no amputado, por lo que si la amputación del otro no es completa éste debe quedar oculto, simulando no tenerlo.

Rodrigo Campos es uno de los principales practicantes y difusores de esta disciplina en México. Jugó en Tercera División, en una preselección nacional con límite de edad y en las reservas del Cobras de Querétaro del máximo circuito, siendo ésta su última incursión profesional. Después deambuló por el sector amateur hasta que hace 22 años un accidente automovilístico obligó a la amputación de su pierna derecha.

Así “nació un nuevo Rodrigo”, el que en 2013 fundó Coyotes de Querétaro, equipo que ha conseguido la donación de 12 prótesis y 10 becas para que sus beneficiarios no abandonen la actividad deportiva.

Iván Dávila, goleador de Coyotes, tiene 18 años y desde los 8 vive sin la pierna derecha y el brazo izquierdo. En el mundo solo hay cuatro futbolistas en esas condiciones y es el único en México.

Las puertas de Coyotes están abiertas para los que nacieron con una discapacidad y para los que empezaron a vivir con ella después. No es requisito haber jugado futbol ni tener mayor conocimiento del juego: ahí se puede descubrir una nueva afición o recuperar una que quizá se creyó perdida.

La Real Academia de la Lengua Española define futbol como el “deporte en que juegan dos equipos formados por once jugadores cada uno, procurando cada equipo hacer entrar un balón en la portería del contrario sin tocarlo con las manos o los brazos”. Los futbolistas amputados saben que ni en su definición ni en su etimología el futbol los excluye. Futbol proviene del inglés foot, que significa pie, así, en singular. ¿Por qué se tiene que jugar con dos?

Twitter@TurcoFaridMx