Falta mucho trabajo

Yo sabía que el boxeo está a años luz de la tecnología, pero al escuchar a un dirigente ponerle unos 40 años a ese retraso, me asusto. No me había dado a la tarea de remarcar esas carencias y comparar cómo está el boxeo mexicano hasta que visité la Academia de Boxeo que realiza la Conade.

Ver toda la tecnología que han creado otros países para medir, estudiar y analizar a los peladores y saber que en México ni se tienen noticias, me dejó pensando en qué pasaría si un buen representante mexicano tuviera esas herramientas para desarrollar su carrera. ¡Sería brutal!

Aquí un boxeador llega al gimnasio y se entrena guiado por su intuición y la de su preparador, pero cero tecnología. Se detectan errores luego de meses de trabajo en conjunto y es ahí donde se empiezan a enfocar en resolver problemas. Es más, si esa tecnología se presentara en un gimnasio, estoy segura que la mal mirarían.

En la Academia Conade hablan de que gran parte de ese rezago del boxeo es por la falta de entrenadores de alto calibre y sueñan con la posibilidad de encontrar al siguiente Cuyo Hernández o al siguiente Nacho Beristáin, pero yo digo que de entrada, están mal.

Seamos serios, a estas alturas ya no pueden ser tú modelo de excelencia dos figuras que en los 80 -con toda la carencia tecnológica de la época - lograron sus mejores resultados.

¿De qué sirven tantos adelantos tecnológicos si aquí no los podemos aplicar? Prueba de ello es la reacción de Nacho Beristáin a lo que Juan Manuel Márquez integró a su rutina de entrenamiento. Nacho lo veía como extra, como si saliera sobrando. Y lo entiendo, él es de otra generación, muy diferente a la actual.

Hay que pensar para adelante, buscar más, ser más arriesgados en las metas si quieren que el boxeo tenga un semillero mucho más prolífico. Dejen descansar a las leyendas que mientras hay mucho trabajo por realizar.

