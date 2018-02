Talento a la basura

No tengo duda de que para poder encontrar a uno de esos campeones que paralizan fanáticos con su estilo y aptitudes se tienen que alinear los planetas. No hay de otra, por eso son tan escasos.

Muchas veces nos ha tocado ver historias de chicos que jalan aficionados al por mayor, pero les faltan aptitudes arriba del ring para ponerles un “estate quieto” a los rivales o peleadores bravísimos que nada más no encuentran la forma de hacer click con el público y terminan frustrados; incluso aquellos que son malos y tienen click, pero no pueden aguantar la presión y quedan en el olvido. ¡Hay de todo en esto del boxeo!

Desde luego que o se puede tener todo... eso me queda claro, y si no me creen pregúntenle a Adrien Broner, que se pule cuando se trata de hacer pedazos su futuro. En la semana, sumó a su ya larga lista de infracciones -que incluye agresiones, armas y zafarranchos al por mayor- la de agresión sexual.

Durante su carrera no nada más ha fallado a la hora de dar el peso, también por fanfarrón le han metido unas golpizas innecesarias, pero insistió en creerse esa frase que altera y le hace perder el piso al boxeador más centrado: “Es el futuro Mayweather”. Desde que se le mencionaron esas cuatro palabras, todo se hundió y si no pregúntenle al peleador, que por ahora anda guardado en una prisión de Atlanta.

Su situación, debo de admitir, me da coraje. Broner es un chico que tenía mucho espacio para crecer y decidió dejarse llevar hasta convertirse en una mezcla entre El Macho Camacho, El Matador Mayorga y alguna especie de escalón de aquellos peleadores que tengan el foco bien puesto. Dormido en sus laureles y soñando con que fue el más joven en conquistar tres divisiones diferentes, se mantiene ciego.

Por ahora tendrá que responder a su nuevo chiste, pero que alguien le avise que tiene pactada una pelea de eliminatoria mundial en dos meses, o mejor que no lo hagan, y que le deje el espacio a alguien que sí sepa valorar.

