Ni cómo negarlo, tiene razón

La semana pasada me subí a un taxi, con Don Alberto al volante. De esas veces en las que el destino te tiene preparada una sorpresita. Yo, camino al trabajo, le hablaba que tenía que ir a una conferencia. Como todo buen taxista, empezó el interrogatorio:

-“¿A qué se dedica?”

-Soy reportera de boxeo.

-“No me diga, yo fui boxeador”... dijo con melancolía, no sin antes dedicarme una mirada por el retrovisor. “Fíjese que no parece”.

La plática fue de un lado a otro: que si Canelo lo convencía, que si en algún momento al Junior le caerá el veinte de todo lo que desperdicia, de su corto paso por una bonita vida llena de guamazos.

Sabiendo que estábamos cerca de llegar, Don Alberto aprovechó un semáforo en rojo para desatender el volante y satisfacer su curiosidad. Volteó por completo y me preguntó: “¿Oiga, por qué en México a veces no se ven las peleas realmente buenas y terminamos viendo otras cosas en la tele? Yo porque tengo un sobrino que me las pone en el internet, qué triste por los demás que luego se pierdan ese tipo de peleas”.

Ganchito al hígado, esa no me la esperaba.

¿Cómo explicarle que a veces los acuerdos promocionales no funcionan como debieran? ¿Cómo no romperle el corazón y decirle que a veces hay nombres que aquí son desconocidos y por más buenos que sean posiblemente nunca toquen la televisión abierta mexicana?

“Ya sabe cómo es el negocio, Don Alberto. Pero ojalá y un día...”.

Ese taxista no solo me dejó en el trabajo, también sembró la duda de qué pasaría con la fanaticada mexicana si pudiera ver más seguido esas peleas, sin importar la bandera del peleador, enfocados más en mostrar calidad arriba del ring. ¿Sería fenomenal, verdad? Pero en lo que llegamos a ese guajiro nivel, mientras me doy por bien servida con ver a los mexicanos pelear cada que van por un título mundial, soñando con la posibilidad de que algún día prenda la TV, y ahí esté la pelea que más llama la atención de ese fin de semana.

erikamontoyag@gmail.com

twitter@LaKiks