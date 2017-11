Para ponerse las pilas

En esta semana me topé con el tráiler de la película Journeyman, la siguiente película de boxeo que se estrenará en Londres en febrero, y no pude evitar ponerme chinita, de hecho, con lagrima de por medio.

La película escrita, dirigida y actuada por Paddy Considine relata la historia del campeón de boxeo Matty Burton que sufre severo daño cerebral tras una pelea y retrata el impacto que ese accidente tiene en su carrera, su familia y su vida.

El ver retratado cómo Burton busca entre su mente el nombre de su bebé recién nacida y fracasa, mientras expresa su frustración. O el momento en el que quiere recordar el día de su boda... es aterrador.

He estado en el boxeo desde hace más de 10 años, he visto, en primera fila, lo que les cuesta llegar, el esfuerzo que hacen y la pasión que le ponen como para constatar ese tipo de finales y saber que para algunos no solo será una película.

Lo escribo y siento feo. Es algo que no puedo evitar, admiro demasiado a los boxeadores por lo que hacen arriba de un ring y me cuesta trabajo pensar porqué no estamos más adelantados.

Para la cantidad de tecnología que hay ahora, creo que sería un poco más sencillo poder identificar esos factores que pueden llevar a una calamidad, el problema es que el cambio -al menos en el boxeo- no es algo que sea tan sencillo para los que están al frente y siempre se regresa a esa forma de manejar el boxeo tan de 1980. Y si no me creen, vean qué ha pasado con el doping, a cinco años de que se comenzó a hablar de ese problema aún se batalla con el “¿y ahora qué hacemos?”.

Creo que todos los que participan de esta disciplina deben unir esfuerzos y buscar el bien común, utilizar esa tecnología y sobre todo desarrollar nueva, pues al fin de cuentas -y dicen bien- el único deporte en el que no se juega, es el boxeo. Aquí se apuesta hasta la vida.

