El mundo de Mayweather

Antes de empezar con el tema del boxeo, que siempre da de qué hablar, quiero decirles que me da un gusto enorme compartir otro año lleno de mucho punch. Mis mejores deseos para ustedes.

Por cierto, ¿vieron lo que pasó con Floyd Mayweather? Al paso que va, necesitaremos inventar una unidad de medida para calcular su ego.

Si bien en el pasado no causó mucha gracia que se proclamara TBE (The Best Ever, El mejor de todos), el hecho de que ahora pida que su rostro aparezca en todos los cinturones de todos los organismos y quiera el apoyo de los demás boxeadores para lograrlo, me deja en shock.

¿De cuándo acá está bien visto que un deportista se coloque por encima de todos, así porque sí?

Tengo claro que si uno no se echa porras, quién, pero hay niveles y Floyd sobrepasa todos con tal de estar vigente en los medios y eso no es bueno.

Ese hombre en el retiro tiene un potencial para meterse en un problemón, pero no podrá verlo hasta que sea tarde, y lo único que puedo decir es que no está bien que menosprecie el trabajo realizado por leyendas del deporte; lo único que debería hacer es esperar a que el tiempo lo ponga en el sitio que merece.

Pero cambiando a temas mucho más simpáticos, Mike Tyson y su deseo de convertirse en el Willy Wonka de la mariguana me tiene bien divertida. Él sí que supo levantarse de la lona... financiera.

Tras batallar con los efectos de una vida al límite, el ex campeón de los completos se recuperó y además de haber sacado serie, libro, show, ahora debutará como un hotelero fuera de serie.

Ahora que la mariguana es legal en California, el ex púgil que siempre defendió los poderes de la plantita de la risa aprovechará la oportunidad de hacer negocio y junto a sus socios crearán un parque temático con hotel de lujo incluido. Solo con motivos periodísticos estará interesante darse una vuelta para ver ese nuevo negocio.

Pásenla increíble.

