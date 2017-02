Grave error

Prometí que no me volvería a emocionar con una pelea de petatiux y no lo haré con Mayweather vs. McGregor. Me niego. Floyd Mayweather está cercano a embolsarse otros 100 millones de dólares a costillas del boxeo, sin importarle que pueda volverse a llevar el deporte entre los pies... No hay nada oculto, MayPac dejó al boxeo peor de lo que estaba y aún se siguen sintiendo los efectos, si no me creen, pregúntenle al PPV, que no ha podido llegar a las mil compras desde ese día. Mayweather ya lo hizo una vez y no tendrá reparo en volver a hacerlo, al fin y al cabo él está dispuesto a acallar con billetazos el mal que le pueda hacer y después volver y decir que quiere mejorar el boxeo. No nos hagamos, sabemos perfectamente cómo será esa pelea que ni firmada está: McGregor desesperado por golpear y Mayweather tan tranquilo corriendo como siempre y burlándose del más torpe. ¿Por eso pagarían más de 60 dólares del PPV? Sé que muchos dicen: “con uno que le conecte tiene”, pero la historia me respalda, 49 ilusos previos dijeron lo mismo. MayGregor va que vuela a convertirse en el nuevo berrinche de los niños mimados del deporte de contacto, pero antes de emocionarse y comenzar a armar pronósticos... hay que preguntarse: ¿Vale la pena apoyar esta locura que romperá en una sola noche récords, generará millones de dólares para después sufrir las consecuencias mil noches más?

erikamontoyag@gmail.com • twitter@LaKiks