Fin de semana de ‘underdogs’

Jorge Linares y Jaime Munguía tendrán un fin de semana rudo. De esos que marcan carreras.

Uno tuvo el tiempo necesario para entrenar y prepararse enfocado en uno de los estilos más completos y complicados del momento. Al otro, le tocó un bomberazo.

La mezcla de estas dos peleas a mí me causa emoción, porque si alguien tiene elementos para causar una sorpresita son ellos. Aunque luzca remota esa posibilidad.

Si algo he aprendido es que no hay nada escrito en el boxeo.

Con su debut en el gran Madison Square Garden, Linares -quien tiene las apuestas totalmente en contra, 12-1- subirá buscando inspiración. Para qué negarlo, la pelea que tiene con Vasyl Lomachenko es, sin dudarlo, la más complicada que ha encarado en sus años como peleador.

Lomachenko es un boxeador que ha demostrado un gran crecimiento, tanto en habilidades como en inteligencia arriba del ring, pero la dedicación que le pone Linares al gimnasio y su carrera puede traer los frutos que lo ayuden a salir del reto.

A unos cuantos kilómetros de ahí, Jaime Munguía va por la sorpresa y no porque no tenga con qué, si no porque hace 15 días ni pelea tenía y estaba buscando la chance de enfrentarse a Gennady Golovkin en peso medio.

El joven tijuanense argumentaba que lo único que necesitaba era una oportunidad para dar el estirón y llegó la hora, ante Sadam Ali no hay vuelta de hoja.

En una división mucho más cómoda, en donde él será el peleador más grande y con mayor fuerza, Munguía asegura que demostrará en cada round que el equipo del campeón se equivocó al elegirlo.

Pero más allá de los detalles y los momentos en los que cada uno llega a estas peleas, lo único que yo pido -como cada que viene alguna pelea que emociona- es que independientemente del resultado sea un peleón. Plis.

