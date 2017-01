Nos faltarán ojos

Badou Jack y James DeGale dieron una gran pelea hace 15 días, pero el sábado será un día especial para los fans del boxeo, que sufriremos para no perdernos un derechazo, un volado o un minuto de las tres peleas que prometen atrapar nuestro corazón como si nosotros fuéramos los que estamos arriba del ring durante 12 y largos rounds.

De verdad que estos sábados hasta gusto dan.

En Las Vegas, disfrutaremos de Carl Frampton vs. Leo Santacruz II y del duelo Mikey García vs. Dejan Zlaticanin: quienes gustan de un estilo inteligente, rápido, pero también gozaremos de la bravura de un pleito de fajadores puros entre Francisco Vargas y Miguel Berchelt, en California.

¿Qué más podemos pedir para este arranque de año? No me puedo quejar, Jack DeGale nos regaló un buen espectáculo y, hasta ahora, las peleas pactadas nos hacen soñar con que este año será mucho mejor que el anterior, donde nos cansamos de esperar los duelos que todos desean (ahí les hablan, Canelo y GGG, pesos completos, etc, etc.).

Este sábado es tan especial que promete que ninguno de los guerreros del ring darán un paso atrás en su lucha. Ojalá este año esté lleno de sábados como mañana, lo único que se necesita para lograrlo es que los promotores y peleadores entiendan que la mejor defensa es el ataque.

erikamontoyag@gmail.com

twitter@LaKiks