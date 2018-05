¿Para qué engañar?

En la semana, viendo qué había de nuevo, me topé con una nota que decía, textual: “en el papel (Vanes) Martirosyan es un rival legítimo para Gennady Golovkin”. Casi me desmayo y no estoy exagerando. No hay moral.

¿Me van a decir que un peleador que por peras o manzanas no ha subido a un ring en dos años es el rival ideal de uno de los peleadores que forma parte del Top 5 de los libra por libra en las listas más importantes a nivel mundial?

Me queda claro que Golovkin no quería que se cancelara la pelea con Canelo Álvarez, sobre todo por el dolor de cartera que ha de haber dejado, pero también tenían 15 días para rescatar ese Titanic y se hizo lo que se pudo. Pero no hay que abusar vendiendo algo que perdió tanto punch, Martirosyan es un rival de reemplazo -con buenas tablas amateur y con buen récord, pero no hay que forzar- pero tal vez no era la mejor opción. Pero lo hecho, hecho está, y tendremos boxeo el 5 de mayo, para bien o para mal.

La defensa número 20, con la que Golovkin empataría un récord histórico en los pesos medios, se suponía sería una fiestota en grande. Las Vegas, rival de lujo, fanáticos locos y una bolsa envidiable... pero bien dicen que si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, pues ahora será en el StubHub, con Martirosyan, mucho menos fanáticos y un cheque que ni PPV tendrá.

Solo espero que por el bien del boxeo Martirosyan no dé una sorpresita, porque aquí en el boxeo ustedes saben que nada está escrito y en este show todo puede pasar.

