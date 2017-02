¿Don 'Nacho' es opción?

La preparación de Julio César Chávez es clave para la pelea del 6 de mayo contra Saúl Canelo Álvarez y, a poco más de tres meses, el hijo de la leyenda aún no tiene claro a su equipo de trabajo. Dicen que Nacho Beristáin es una de las opciones, pero ¿creen que Chávez Jr. se acomode al estilo del entrenador mexicano? Con todo respeto, don Nacho tiene un legado enorme en el boxeo mexicano e internacional, pero de eso a que sea lo que el Junior necesita en la esquina, hay un mundo de diferencia. A sus 77 años, don Nacho ve el boxeo diferente y las exigencias actuales son distintas. Aunado que la sequía de campeones en su establo ha sido larga, ya que sus últimos campeones fueron Jhonny González y Juan Manuel Márquez... más o menos a cinco años de distancia. Hace tanto tiempo que el miembro del salón de la fama no tiene un monarca de relevancia. Otro problema para una posible unión Beristáin-Chávez Jr. es que a don Nacho le gustan los peleadores finos que pegan y se le esfuman a su oponente y Julio Jr. tiene otras características. Si no me creen, pregúntenle al Perro Angulo. Sé la importancia de tener un nombre de peso en la esquina, pero no por eso hay que bloquear el panorama. Chávez necesita alguien que se adapte a su forma de pelear y le forje una estrategia funcional. No alguien que haga las cosas más nudo.

erikamontoyag@gmail.com • twitter@LaKiks