No jalen, que descobijan

¿De qué lado están las comisiones de boxeo? Y lo pregunto así, sin darle vueltas.

Es una locura lo que ha pasado en un par de peleas que no tienen ni un mes de diferencia entre ellas. Y no sé si ustedes lo han notado, pero aquí les explico por qué mi enojo e indignación con aquellos que deberían de proteger y terminan estirando la liga.

El tema de no marcar el peso cada vez es mucho más recurrente y la falta de protocolos por parte de la máxima autoridad en una pelea (acá las comisiones locales) es indignante.

Vayamos al caso de Scott Quigg, el angelito inglés que se le hizo cool llegar a la ceremonia de pesaje con 2.8 libras (1.2 kg) por encima del peso.

Por propias reglas, la Comisión de California no puede obligar al peleador a rebajar ese exceso de peso, pues -dicen- pondrían en riesgo la salud del incumplido. "Ay qué bonitos".

Pero aquí tengo un par de ganchitos: ¿Qué culpa tiene el que sí cumplió? ¿A ese no lo ponen en riesgo a pesar de que al día siguiente lo pueden superar por tres kilos o hasta más? Congruencia, señores.

Y que ni hablen de la clausula del segundo pesaje (el de sábado antes de la pelea), pues aún así saben que no es lo mismo. El que sí cumplió sube en desventaja.

Las comisiones no pueden darse golpes en el pecho y hacer como que no pasada nada, sabiendo que se están pasando todas las señales de emergencia por alto, aún sabiendo lo que puede pasar. Quiero creer que no es por ese 10 por ciento que cobran de cuota de la bolsa del peleador que falla, ¿o sí?

Quigg no ha sido el único que ha jugado con esas lagunas dentro del deporte, Pantera Nery lo hizo en Japón y noqueó horrible a Shinsuke Yamanaka, solo que allá si se pusieron las pilas y la comisión japonesa lo bloqueó de por vida para volverse a presentar en el país oriental.

Ojo que por ahí pueden evitar grandes dramas.

erikamontoyag@gmail.com

twitter@LaKiks