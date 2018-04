Necesitan ponerse las pilas

Creo que la Comisión Atlética de Nevada aún no dimensiona el problemón que causaron y mucho menos se han dado cuenta que a ellos les va a tocar gran parte de los efectos secundarios.

No sé si ustedes pudieron percibirlo, pero con todo esto de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin para mí quedaron muy al descubierto los huecos y fallas que tiene esta Comisión y lo peor... que no tienen para cuando arreglarlos.

La máxima autoridad, como se supone que deben comportarse, tuvo la velocidad de reacción de un perezoso. Tres semanas para su primera declaración y cuando lo hicieron fue más como efecto de los comentarios de Golovkin que las ganas de poner orden.

Nevada no se da cuenta que existe la posibilidad de que todo le explote en la cara, pues ¿se imaginan que podría pasar si Canelo decidiera no volver a pelear ahí y mueve sus peleas a Los Ángeles o Texas? Exacto, caos para los de Las Vegas, pues al fin y al cabo Canelo es el peleador que mayor cantidad de dinero genera actualmente. No un Anthony Joshua, tampoco un Vasyl Lomachenko, y así me puedo seguir con los nombres de los libra por libra.

Me gustaría, si es que se ponen las pilas, que la Comisión tome todo esto como antecedente para que no se vuelva a repetir una situación igual. Que busquen la manera de hacer de los exámenes antidoping un aliado y no algo que los hunda al final. Si no, estaremos condenados a meternos un balazo en el pie a cada rato.

