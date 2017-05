De ésas que valen la pena

Siempre nos andamos quejando que no hay peleas interesantes, pero cuando hay algunas en donde los nombres no son Mayweather, Pacquiao, Canelo o algún otro que nos suene medianamente familiar, pasan casi desapercibidas. Sí, lo reconozco, en el boxeo el fanático promedio tiene sangre de villamelón y si el nombre que subirá al ring no le suena, inmediatamente lo relaciona con “un muerto”. Triste, pero cierto. Pero no se desanimen, que aquí estamos para aprender juntos con pelos y señales quiénes son los que valen la pena seguir y que vayan sumando personajes a su lista de “boxeadores preferidos”. Este fin de semana es uno de esos que vale mucho la pena, pues aunque de este lado del Atlántico no suena mucho, Kell Brook y Errol Spence tienen todos los elementos para hacer de su pelea algo emocionante. Se odian, son del peso y tienen un talento enorme. Si bien el inglés Brook viene de perder, fue por el grave error de creer que las divisiones están de adorno y pensó que podría con la pegada de Golovkin, pero ante el joven estadunidense Errol Spence pretende no solo quitarle el invicto y lucir ante los suyos, también demostrar que esa única derrota en su carrera fue circunstancial.



Así que prepárense, porque mañana el sábado de boxeo empieza desde temprano con esa contienda en el estadio de Sheffield en Inglaterra. Créanme, no se van a arrepentir.

erikamontoyag@gmail.com • twitter@LaKiks