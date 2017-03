Vale la pena

Se acabó eso de la elección de rivales con pincitas.

Ya no hubo para donde hacerse y el orgullo llevó al boricua Danny García y al estadunidense Keith Thurman a firmar una de las peleas más parejas que ambos han protagonizado. Este fin de semana en Brooklyn, ambos pondrán en juego sus coronas welters avaladas por el Consejo Mundial de Boxeo y el de la Asociación Mundial de Boxeo. Muchos no ven caso en esta pelea -pues antes habían enfrentado a rivales duros, sí, pero no un verdadero reto que pusiera a prueba esas habilidades que tanto presumen- aunque ahora sí se pondrán las cosas duras entre ambos. La verdad promete mucho, pues por ser peleadores invictos sin muchas guerras (en toda la extensión de la palabra) en su carrera no conocen el camino a la derrota, ni lo que se siente comenzar a caminarlo. Tanto Thurman como García no han tenido vidas sencillas y eso es un ingrediente que inyectará de motivación a ambos y con una buena dosis de velocidad y combinaciones nutridas, este duelo puede traer verdaderas chispas. El reto aquí estará del lado de Danny García, quien recién subió de división y no solo pondrá su pegada a prueba, también su mandíbula y la capacidad para asimilar los golpes.

Pero si lo suyo no son los pesos pequeños, les recomiendo las peleas de Inglaterra. Tony Bellew, el campeón crucero del Consejo Mundial de Boxeo pretende desfogar el odio que siente ante David Haye.

Prepárense que este fin de semana las peleas prometen estar parejas y entretenidas.

