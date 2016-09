¡Gracias, Fernando! Mi pasión por la NFL

Me declaro culpable de ser un apasionado de la NFL. Y después de la primera semana de la temporada, el sentimiento creció aún más. Sin contar los partidos del lunes, se establecieron varias marcas para una jornada inaugural: fue la primera ocasión en la historia en que se alzaron con la victoria 7 equipos que perdían a la conclusión del primer cuarto; 4 encuentros se decidieron por un punto, al tiempo que 6 se definieron por 2 y 8 por 4 unidades; y nunca antes se habían producido tantos regresos para triunfar en el cuarto periodo, como los 9 que se presentaron.

Mi pasión por el futbol americano surge de ver los partidos de domingo y lunes con mi papá, preferentemente de los Vaqueros de Roger Staubach y Tom Landry, y se anidó definitivamente con las transmisiones de Fernando Von Rossum, Víctor Serrato y Jorge Berry, una tercia extraordinaria. Me adentré en la historia del deporte, sus reglas, estadísticas y estrategia. Con el paso del tiempo no importaba quién jugara con tal de escucharlos. Me atrapó la forma de conducir la orquesta de Fernando, de darle dramatismo a los partidos, un estilo propio, emocionándose cuando debía, pero sin gritos sin ton ni son porque la pasión no se demuestra con los decibeles, sino en la forma de decir las cosas. Tenía una cadencia sin igual, un soberbio manejo del idioma y de los silencios, así como un gran conocimiento, profesionalismo y versatilidad, porque también lo recuerdo haciendo tenis y beisbol. Era el futbol americano hecho persona. Lo conocí en 1982, y tuve el privilegio de trabajar con él los dos años siguientes. Antes de cualquier transmisión me preguntaba: Did you study? Y la respuesta era desde luego que sí. Como pocos, hizo escuela. Fernando se fue de Televisa en 1985, y volveríamos a hacer un juego más, en el Estadio Azteca, en la pretemporada del 2001. En los Super Bowls siempre nos buscábamos para saludarnos y darnos un abrazo, y en febrero pasado, sin planearlo, coincidimos después del partido para cenar. Este domingo Fernando anunció su retiro de los medios, y no me queda más que agradecerte tantos momentos como televidente, como alumno al que siempre arropaste, y como un magnífico compañero de trabajo. ¡Éxito Fernando en lo que venga!

enrique.burak@milenio.com

twitter@EnriqueBurak