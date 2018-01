“Si fallas en la preparación, estás preparado para fallar”

Mark Spitz, nadador estadunidense

Corremos por diversas razones: perder peso, conservar la salud, disminuir el estrés, entre muchas otras. Sin embargo, para un gran número de personas, correr es mucho más que un pasatiempo. Para ellos, la fortaleza física más que un atributo que se pone a prueba en competencias deportivas, es la diferencia entre construir un futuro mejor o clausurarlo, conseguir un poco de agua o no tenerla y, salvar la vida o perderla.

Niños de una ranchería en el municipio de Asunción Nochix-tlán, Oaxaca, corren 8 kilómetos diariamente para asistir a la escuela. No importa el clima, el calzado y la ausencia de alimentos. No correr es clausurar la oportunidad de un futuro más próspero gracias a la educación.

Migrantes caminan y trotan cientos de kilómetros cruzando países en la búsqueda de bie-nestar para ellos y sus familias. Intentan llegar a las regiones del norte del continente, enfrentando numerosos riesgos durante el trayecto. Detenerse es perder la vida. Rendirse significa morir en el desierto. Dormir se traduce en arriesgar lo poco que se tiene.

Mujeres habitantes de comunidades de Huatusco, Puebla, trotan una hora para recoger un par de cubetas de agua para satisfacer lo indispensable en casa. No correr significa no beber agua y no poder cocinar algún alimento con ella.

En la pequeña ciudad de Sderot en Israel, cercana a la Franja de Gaza, las alarmas que suenan previo a la caída de un misil son el disparo de salida para que los habitantes corran al refugio más cercano para salvar sus vidas. Permanecer estático eleva considerablemente las posibilidades de morir o sufrir alguna lesión.

Te invito a reflexionar sobre la bendición que significa correr simplemente por placer. Sugiero que la próxima vez que te calces los tenis, recuerdes la valiosa oportunidad que estás a punto de vivir y la gran fortuna que tienes de no tener que hacerlo para salvar la vida o luchar por ella.

Hagamos un homenaje a todos aquellos que no han tenido la fortuna de tener bienestar y establezcamos un compromiso de corazón por construir comunidades más justas, amorosas e igualitarias.

Abastecimiento: ¿Conoces a Scott Jurek? Es un extraordinario ultramaratonista y escritor del que se puede aprender mucho (http://www.scottjurek.com).

