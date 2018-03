“Correr me ayuda a dormir

y me mantiene disciplinado”

George W. Bush

Ex presidente de EU

Cuando me inscribo para correr un maratón, lo hago con tres objetivos en mente: cruzar la meta, hacerlo en perfecta salud y lograrlo en el menor tiempo posible.

En mi primer maratón el tiempo no fue un factor a cuidar, el objetivo era cruzar la meta sano y salvo, con el paso de los años, el tiempo se convirtió en el rival a vencer, que me inserta en un ciclo positivo, donde compito contra el cronómetro, registrando victorias y derrotas, siempre con posibilidad de revancha.

Para romper una meta de tiempo, además de una dieta adecuada, descanso suficiente y un entrenamiento físico y mental serio, se requiere una estrategia de carrera bien planeada.

El elemento central de esa estrategia es el paso al que correremos cada kilómetro, que a la postre nos permitirá o no, cruzar la meta por debajo del tiempo objetivo.

Mantener el paso no es sencillo. Un arranque demasiado rápido merma nuestro desempeño al final de la prueba; un arranque lento nos hace perder segundos y minutos imposibles de recuperar, si a esto agregamos una ruta compuesta por subidas y bajadas que modifican constantemente nuestra velocidad, el reto de conservar el ritmo se complica.

Para lograrlo, en prácticamente todos los maratones existen corredores experimentados llamados pacers o rabbits, que corren a determinado ritmo durante todo el maratón, se trata de mujeres y hombres que se encargan de ayudar a cientos de participantes a lograr sus metas de tiempo, guiándolos a una velocidad constante.

Los puedes identificar fácilmente porque portan un banderín con el tiempo en el que estiman llegar a la meta, detrás de ellos verás un grupo de mujeres y hombres ilusionados, que trabajan en equipo, apoyándose unos a otros para lograr su objetivo.

Si estás buscando romper una marca personal, te sugiero que pruebes unirte a uno de ellos, estoy seguro que será de gran utilidad; una vez que conquistes la meta, no olvides agradecerle el esfuerzo que realizó para tu triunfo.

