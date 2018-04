“Si tú corres, eres un corredor, no importa qué tan rápido o qué tan lejos. No importa si hoy es tu primer día o si has estado corriendo durante 20 años. No hay un examen que aprobar, ninguna licencia que ganar, ninguna tarjeta de membresía que obtener. Simplemente corres”

Los resultados de los maratones en los últimos años parecen dictar que para cruzar la meta en primer lugar habría que ser un corredor profesional y haber nacido en algún país africano. Nos hemos acostumbrado a ver a este tipo de competidores al frente de los pelotones a lo largo de los recorridos, adueñándose de los reflectores y las medallas.

Pero correr es un deporte fascinante, lleno de sorpresas, donde el color de la piel, el profesionalismo y la nacionalidad se ven rebasados por el amor, la mentalidad y la disciplina.

Yuki Kawauchi nació en Japón y tiene 31 años, trabaja como conserje de tiempo completo en una escuela de su país, ama correr y lo hace prácticamente todas las mañanas.

Solo tiene oportunidad de correr una vez al día y al término de su sesión cumple con sus tareas en el trabajo, igual que tú y yo.

Yuki no cuenta con un equipo a su alrededor de preparadores físicos, nutriólogos y psicólogos que lo ayuden a bajar sus tiempos, diseñar sus rutinas y administrar sus cargas de entrenamiento, para mejorar requiere informarse con el material disponible, escuchar los consejos de compañeros corredores y exprimir al máximo sus experiencias, igual que tú y yo.

Yuki debe planear muy bien su agenda, solicitando algunos días de vacaciones para asistir a los maratones en los que participa lejos de casa, sin poner en riesgo su trabajo, igual que tú y yo.

Yuki no tiene patrocinios y debe hacer un esfuerzo extraordinario, apartando un porcentaje de su ingreso para comprar ropa deportiva, comer lo mejor posible, atender una lesión y fondear sus viajes a los maratones, igual que tú y yo.

Yuki cruzó la meta del pasado Maratón de Boston en primer lugar en un tiempo de 2:15:58 horas, venciendo a más de 30 mil corredores, después tuvo que llamar a su jefe para pedir un día extra de vacaciones no planeado y quedarse a la premiación del evento. Yuki ganó, seguramente tú y yo también podemos hacerlo.

