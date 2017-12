20 días flexibles

“El dolor es inevitable.

El sufrimiento es opcional”

Haruki Murakami,

escritor y corredor

Para algunos corredores apasionados, los últimos días del año resultan complicados e incluso llegan a convertirse en insoportables, debido a que la rutina cambia y con ella nuestra forma de correr. Son días de fiesta y convivencia, durante los que probablemente comerás y tomarás más que de costumbre y también dormirás menos.

Si te empeñas en abrazarte a tu disciplina correrás el riesgo de pasártela mal y de incomodar a aquellos que disfrutan de las fiestas rompiendo toda rutina. Recuerda que correr es admirable para algunos, pero puede convertirse en algo incómodo para aquellos que no comparten el mismo gusto.

No se trata de cambiar de tajo tus hábitos, sino de flexibilizarlos 20 días, construyendo una agenda que te permita convivir con la gente que quieres, incluyendo actividades mediante las cuales sigas corriendo, sin correr en realidad.

Corre un día sí y otro no, si se puede bien, si no, no pasa nada. Cambia la rígida sesión que usualmente realizas por un rato de juego con tus hijos en el jardín o un paseo en bicicleta. Acompaña a tu esposa a su clase de yoga o a alguno de tus familiares a esa sesión de deporte que practican.

Aprovecha estos días para descansar. El descanso repara tus músculos, te aleja de las lesiones, protege tus fibras musculares y tendones, y permite a tu mente distraerse. Dedica tiempo para leer. Existen un sin fin de libros realmente valiosos. Te recomiendo: Nacidos para correr, de Christopher MacDougall; Correr con los keniatas, de Adharanand Finn, y De qué hablo cuando hablo de correr, de Haruki Murakami.

Es un gran momento para ver esas películas sobre correr para las que usualmente no tenemos tiempo. Te recomiendo: Forest gump, Spirit of the Marathon y Gun Runners.

Diseña una agenda de eventos en los que quisieras participar el año entrante y establece algunas metas a cumplir. Si lo haces con tiempo, estarás motivado desde el inicio del año y los precios serán mucho más bajos. Analiza tus resultados del año anterior. ¿Cómo te fue? ¿Cumpliste tus tiempos? ¿Lograste la distancia que querías lograr? Al final de los 20 días flexibles, estarás muy motivado y preparado para arrancar el año mejor que nunca.

Abatecimiento: Renato Canova, nacido en Italia, es uno de los entrenadores más importantes del mundo. Vale la pena

conocerlo.

