Que vayan los mejores

Ya parece que estoy haciendo campaña como los políticos rumbo al Mundial 2018, y es que no puedo dejar de defender la idea de que se convoquen a la Copa de Mundo a los mejores del momento.



Se están cuidando. Lo veo con varios jugadores en Liga MX, están pensando más en no lesionarse que en jugar bien, bajando su nivel sólo están perjudicando el ritmo que podrían tomar para llegar bien a Rusia.



Don Osorio debería considerar cambiar la forma de seleccionar elementos para el TRI. Que se revele contra los intereses y elija a los que están en mejor momento.



Hace unas columnas hablé del volante de contención en la Selección, estoy completamente seguro que José Juan “Gallito” Vázquez está entre los más competitivos y debería ir a Rusia, pero Don Juan Carlos prefiere a otros petardazos como Jonathan Dos Santos.



Hoy toca hablar de los delanteros. Y voy con el famoso 9 en todo equipo de fútbol, ese que tiene que ser letal a la hora de rematar y disparar. En el combinado Azteca sólo existen dos con esas cualidades: Javier Hernández y Raúl Jiménez. Oribe Peralta, Carlos Vela, Giovani Dos Santos y Marco Fabián son nueves falsos, extremos y enganches. En el caso de Alan Pulido casi no es convocado en últimos años al TRI.



Partiendo de ‘Chicharito’ y Jiménez de nueva cuenta creo ya no merecen un lugar para volar a Rusia.

De los dos no se hace ninguno en los momentos importantes. Este inicio de torneo en México, Henry Martín está dando cátedra de ser un buen goleador con una playera que pesa y pesa bastante como la del América. Henry de seguir así debería estar en el Mundial y no Raúl ni Javier. El ‘Chicharito’ marcó golazo esta semana, pero hacía mucho que no nos regalaba joyas de este tipo.



Aquí la cosa es sencilla, quién tenga mejor semestre debe ocupar un puesto en la lista del Mundial, olvidemos quien vende más, quien tiene mejor promotor y quien es consentido del profe. Ya falta menos para la Copa del Mundo.





Twitter: @DavidDelaGarza_