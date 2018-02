El tiempo, el mejor amigo del Forcado

El problema en Cruz Azul va más allá del técnico y los jugadores, ya han pasado todo tipo de personajes y la historia no cambia, el obstáculo es la afición y la prensa. Lo que hace que La Máquina no agarre fuerza y velocidad es la crítica tan dura e innecesaria.



Es absurdo que los seguidores griten “fuera Caixinha”, la presión que han ejercido los fanáticos durante tanto tiempo es la clave para que los azules no avancen. Todavía no tiene ni medio torneo el técnico portugués y ya piden su salida. OJO, no todos los aficionados son iguales pero estos radicales están perjudicando al club.



La prensa tiene otra responsabilidad, alimenta el enojo y descontento de los seguidores con opiniones cargadas a la negatividad.



Les falta conocer a Don Pedro, Caixinha necesita mucha paciencia y tiempo en todos los aspectos. Es claro, que muchos elementos no han entendido el estilo del ‘Forcado’.



Critican a Pedro por la exhibición que le dio a Ángel Mena. Es normal en Caixinha que acuse al responsable de algunas fallas, en Santos le dijo vulgares a Oribe Peralta y Darwin Quintero.



En México estamos acostumbrados a los aplausos, a que cuando algo está bien se le reconozca, pero nos sentimos incómodos cuando alguien señala lo que se está haciendo mal, queremos que sea en lo oscurito y nadie se de cuenta.



Pedro cambió las formas de tratar temas de futbol acá en Torreón y a la capital le falta comprenderlas. Si son inteligentes cuiden a Caixinha, hoy a la prensa le da trabajo todos los días.



A los aficionados de Cruz Azul les aseguro que Pedro los llevará a otros estándares, es el indicado para ganar un título.



A Caixinha le digo que ya debería empezar a meter la mano dura con sus elementos. Tardó dos años en imponer su estilo en Santos depurando, limpiando y corrigiendo, pero en Cruz Azul no le darán tanto tiempo, es momento de que el ‘Forcadismo’ entre en acción.







