Ni el tiempo confió en Cuero

Dice el dicho: El tiempo dará la razón...



Esta vez ni el tiempo quiso esperar, Jefferson Cuero se fue de Santos tan pronto y como llegó. Tardamos más en criticar su contratación que lo que duró en Santos.





¿Somos expertos en futbol?



Para nada. El rechazo a Cuero sólo se trató de la utilización de lógica pura. El señor no jugó por lesión en este pasado torneo lo que significa que no sirve como refuerzo, punto final.



En Morelia un compañero de prensa aseguró que a Santos lo habían timado. Lo mismo pensamos todos acá. La afición de Monarcas celebró la salida del colombiano. Aquí nadie aplaudió.



Desconozco quién fue el visor de Santos que pensó sería buena idea traer a Cuero, pero estoy completamente convencido de que sabe un cacahuate de futbol.





Tema Armenteros



Santos y Emiliano Armenteros están en pleito. El argentino dice que está en una situación “jodida” con el club.



En esta lucha le doy la razón a la institución. Armenteros costaba caro y el jugador nunca reflejó su salario en la cancha. Tuvo muchas oportunidades y no las aprovechó.



Emiliano no tiene nada que reclamar, cobró gratis tres semestres. Comió de Santos y no pagó la cuenta. Armenteros no tiene derecho a hablar mal de la institución que lo mantuvo como un aviador del gobierno. Cobraba, pero no jugaba nada.



Santos está en lo correcto al ya no querer seguir manteniendo parásitos. Y soy de la idea de que todavía le faltan cortar a dos o tres que siguen en el plantel.





