Cuando no se quiere ganar

Primer tiempo

Espectáculo. El show que regaló Santos y Cruz Azul en el TSM fue magnífico. Digna actuación de lo emocionante que puede llegar a ser el futbol. De principio a casi fin, jugadas de peligro en ambas porterías. Disparos interesantes, atajadas, roces, coraje, goles, fallas y todo lo que conjunta un interesante partido.

En el banquillo

Bienvenidos. Encuentros de ese estilo son gratos. Proponer en la ofensiva dejando atrás los errores defensivos siempre será la mejor decisión técnica. En los últimos 15 minutos, el desgaste era evidente por la intensidad con la que se manejó el cotejo. En este Clausura 2017, regresaron las ganas de ir al TSM.

Segundo tiempo

Dejó. Pudo, tuvo y no quiso. “Chepo” optó por no ganarle a Cruz Azul. Ante Chivas el empate se debió a expulsiones, circunstancias y errores, pero ante La Máquina fue distinto, ahí sencillamente, De la Torre, no quería los tres puntos. En el futuro, podría Santos extrañar esas dos unidades que perdió.

En los vestidores

Pregunta. En el terreno de juego, el juego fue muy parejo. Por lo competitivo que fue, hizo que la tribuna viviera al filo de la butaca el partido. Paco Jémez se rindió, sacó a su mejor hombre (Ángel Mena) y echó el carro atrás. Todo pintaba para que “Chepo” matara a los azules y este, se vio muy tímido y se rindió también.

Tiempo extra

Lógica. Existen contextos que no comprendemos y se deben a la ignorancia, es decir, a desconocer la verdad. ¿Por qué “Chepo” sacó a Rodríguez? No lo sabemos, sólo él. Ante esto, especulamos y criticamos. Fue una pésima decisión quitarlo del terreno. Aceptar el empate no convence.

Charla técnica

Aportar. No se necesita ser experto en futbol ni un experimentado entrenador para darse cuenta quién funciona y quién no. Tavares, Sandoval y Furch siguen intermitentes. Orozco, Araujo, Martínez y Rodríguez son tus hombres claves. No puedes sacarlos sin una razón sustentable o…explícanos De la Torre.

