Los propósitos del VAR para este 2018

El Árbitro Asistente de Video hizo su gran aparición en el foco global en este 2017. Conocido por sus siglas en inglés como el famoso VAR, llegó a la Copa Confederaciones 2017 para levantar la polémica. Cabe recordar, que en el Mundial de Clubes 2016 ya habían hecho pruebas con este nuevo juguete, pero la Confederaciones fue su primer gran obstáculo a vencer.



En ese certamen de verano, el VAR arrojó más preguntas que respuestas en cada decisión. Goles anulados, marcaciones polémicas y un sinfín de errores.



Para este 2018 se pretende que el VAR esté presente en la Copa Mundial de Futbol de Rusia. Será su examen final, la prueba de fuego para la tecnología en el futbol.



Mi mente maliciosa me dice que las equivocaciones que ha tenido el VAR son intencionales. En realidad, pienso seriamente que la FIFA no desea dejar a su invitado en casa. Mi malévolo análisis me sonsaca a pensar que al futbol no le conviene el uso de la tecnología.



Para que de verdad funcione primero deben reformar los reglamentos. El libro del señor árbitro deja muchas marcaciones al criterio de él. Esto significa que existen y existirán jugadas que ni la TECNOLOGÍA podrá resolver. Habrá jugadas que sólo el criterio del hombre que viste de negro podrá juzgar.



Por ejemplo, una mano en el área para muchos será deliberada y para otros no lo será. Al final ni las cámaras podrán dar sentencia. Todo recaerá en el juez, y siempre, pase lo que pase alguien quedará inconforme.



También tomemos en cuenta que la tecnología busca hacer justica y el futbol no es de justicia. No siempre gana el que lo merece.

La esencia se perderá. Para un juego perder más de tres minutos para tomar una decisión hace caer el ritmo. No comparemos el tipo de juego del americano y béisbol con el futbol. Allá los tiempos muertos son parte de la dinámica de esos deportes. Aquí si un árbitro se tarda más de 5 segundos en marcar algo inmediatamente se reclama la tardanza y hace pensar mal a los aficionados.



En Rusia probaremos el juguete, en México lo viviremos hasta la liguilla del Apertura 2018. El próximo año será el examen profesional de la tecnología en el futbol y nosotros seremos sus sinodales.



Muchos deportes necesitan la modernidad, otros como el futbol, deben mantenerse a la antigüita.









Twitter: @DavidDelaGarza_