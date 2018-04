La mafia del poder; Pacto de Caballeros

En una postura neutral y sin defender a los dueños, ‘El Pacto de Caballeros’ es el ´problema más pequeño de todo lo deshonesto que tiene la Liga MX. En el futbol mexicano también existe una “mafia del poder” que controla al deporte.

La tensión crece por este famoso pacto que perjudica a los jugadores, están unidos y no piensan dar marcha atrás hasta abolir esta molestia.

Los futbolistas están en su derecho de levantar la voz y en una gran parte tiene razón con argumentos, pero les falta congruencia también.

Empecemos quitando el pacto, pero prosigamos con cada pieza que daña a la pelota en nuestro país. Los futbolistas deben ser honestos si quieren pedir honestidad, cuando no rindan y no desquiten el sueldo no lo cobren. Ahí tienen a los campeones de Chivas indignados porque no les han pagado su premio, adelante páguenles, pero no cobren todo este semestre de vergüenza que regalaron en la Liga MX.

Conozco muchos jugadores que aportan más en la fiesta que en la cancha, al momento de no rendir en el terreno piden comprensión, pero a la hora de cobrar su sueldo son bravos y no permiten injusticias.

Otros villanos son los promotores, secuestran equipos con sus futbolistas y entrenadores. Incluso a veces amenazan a los propietarios. Manipulan a los juveniles y se aprovechan de su influyentismo.

Digamos que todos aportan a lo malo que sucede en el futbol mexicano. Estoy a favor del pacto, pero no como lo conocemos ahora. Debe existir un pacto real de caballeros entre todos los involucrados en este negocio, un acuerdo no escrito de moral, valores y honestidad en beneficio del deporte en nuestro México.







Twitter: @DavidDelaGarza_