La llamada de mi ex; Marchesín “El Terrible”

Hace unos días, en esta misma plataforma publicamos una nota, generada a partir de una columna de “Francotirador” (del portal Record)en la cual asegura que fuentes cercanas al Club América insisten que dentro de las filas de “el nido” se está gestando un “golpe de estado”, uno contra La Volpe… Uno de los nombres más sonados en la rebelión es el de Marchesín.

En la nota, comparamos la situación que viven en Coapa con la que ocurrió en tiempos de Pako Ayestarán (al frente de Santos Laguna), en esa época en que se especuló que Marchesín no obedecía las órdenes del español. Esto fue lo que encendió a Agustín.

Ese mismo día por la noche, recibí una llamada del arquero argentino a mi celular personal. Con un tono molesto me reclamó sobre la publicación que hicimos en el portal: “Eres un mentiroso y cobarde”, además aseguró que en el medio deportivo me consideraban un “pendejo”. En la llamada, en bonaerense recalcó una y otra vez que él era el único jugador que terminó bien con Pako y que jamás desacató una instrucción del entrenador.

Ahí comenzó una discusión entre “Marche” y yo, ahí, en medio de la noche, arropados en la intimidad de una llamada a deshoras, una llamada en la queel portero insistía que nunca tuvo problemas en Santos y menos en el vestidor, como si tratara de convencerme de “volver”. Yo, frío, simplemente refuté con los hechos, cité aquel “pleito”protagonizado en cadena nacional cuando encaró a Jonathan Rodríguez al medio tiempo del partido contra Tijuana en la jornada 11 de Apertura 2016. Según el portero americanista, esa “bronca” la solucionó al finalizar el encuentro invitando a su casa al uruguayo.

Tras mantener la especie de su terso paso en el equipo de la Comarca, le pregunté: “Entonces nunca tuviste ningún problema aquí con Santos”, “Marche” evidentemente excitadorespondió: “Yo con el único que llegué a tener un conflicto fue con Alejandro (Irarragorri) -todo esto lo decía en medio de un maremoto de emociones con sus respectivas mentadas de madre- fue porque no me quiso vender al Boca (Juniors) y me enojé muchísimo, de ahí las cosas no fueron las mismas, por algo bajé el nivel”. Sentenció.

Le cuestioné de inmediato si tenía problemas en el América y su primera reacción fue: “Me estás grabando”, respondí rápido: “No”, lo que dejó entrever su temor por “abrir la boca” demás y ser exhibido. Agustín respondió que todo estaba de maravilla en Coapa desacreditando a Récord y por supuesto a su columnista “Francotirador”.

Según Marchesín, él fue “un pan de Dios” en La Laguna y fue amigo de cada uno de los jugadores del equipo, lo que resulta creíble, lo que no entendió el guardameta es que dividir a un vestidor significa cortar la relación entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, Algo que sí hizo en Santos con las diferencias que tuvo con Irarragorri (cosa que él me aseguró en la llamada).

En 15 minutos de duración de la conversación, el portero americanista también me dejó en claro que ahora sólo le interesa su equipo (América) y al final la gente de Torreón “ni me importa”.

La petición de Agustín fue clara: “Retráctate cobarde”.

La mía también: “Qué diablos quieres, qué parte del no, no entiendes”… La llamada de mi ex… Sería cobarde si no dijera la verdad y la verdad es que tú Agustín Marchesín eres un doble cara.









@DavidDelaGarza_