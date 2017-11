Sólo existen tres campeones

‘La Fiesta Grande’ está lista, la liguilla arrancará y los cuartos de final dejan duelos atractivos para el futbol mexicano. Hoy por hoy, sólo tres equipos merecen ser campeones: Monterrey, Tigres y América.

Estos tres que lograron superar los 30 puntos en la fase regular, a los que potencialmente se les nota superiores a los demás mortales de la Liga MX, lamentablemente en los últimos partidos han mostrado su cara más débil.

Aun así, los tres primeros lugares de la tabla son futbolística y económicamente los mejores.

Hay que considerar que la liguilla es otro torneo, muchas veces no importa qué hicieron en 17 jornadas, al final los ocho clasificados tienen las mismas posibilidades de ser campeón.

¿Quién puede dar la sorpresa? Atlas y León

Los rojinegros se colaron a la liguilla con la derrota de Necaxa y “la maldición del super líder” juega a su favor, le puede caer a Rayados.

La Fiera tuvo un repunte fenomenal a mitad de torneo con su nuevo entrenador, tener en la cancha a Elías Hernández y Mauro Boselli es un arma letal en contra de los Tigres y cualquier otro rival.

Creo firmemente que Cruz Azul no será campeón por su lugar seis y porque enfrentará al América, el equipo de cementero es “clientazo” de las Águilas.

Morelia y Toluca no me parecen candidatos al título, uno de los dos llegará forzosamente a las semifinales, pero de ahí no pasarán.

Para muchos la final regia está a la vuelta de la esquina, yo me niego, uno de los dos no llegará.

Mi pronóstico es que el América será el nuevo campeón del futbol mexicano.











Twitter: @DavidDelaGarza_