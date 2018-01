Siente tu Liga

La jornada 1 de este Clausura 2018 nos deja algunas reflexiones puntales sobre nuestro futbol mexicano. Lo primero que hay que puntualizar es la competencia real que existe. En el torneo regular cualquiera le puede ganar a cualquiera.



Rayados no pudo con Morelia, Tigres perdió ante Puebla, Pumas remontó de maravilla el marcador ante Pachuca y Santos Laguna anotó cuatro goles en casa. Todos estos resultados fueron rompe quinielas.

Así es la Liga MX, los pronósticos se van a la basura en un par de minutos.

Otro punto es la sobrevaloración al campeón. Tigres juega feo, es su esencia con el ‘Tuca’ y así lo será durante mucho mas tiempo. Rayados le falta mucho que explotar, América gana, pero sigue sin convencer y Chivas demuestra que su título del año pasado fue con un gran golpe de suerte.



La suerte sí juega y es parte de nuestro deporte, eso lo hace más atractivo. Debemos gozar de tener un campeonato irregular y no tan monótono y aburrido como el de España y otras ligas europeas.



Estamos en torneo previo al Mundial, observaremos a muchos seleccionados cuidarse para llegar bien a Rusia, lo que significa un rendimiento medido. Hay que aplaudir que en más del 50% de los partidos vimos espectáculo, eso no cualquiera lo tiene.



Estoy en contra del VAR, deseo que no llegue a México. No toquen lo polémico de este deporte que es parte de la identidad. No corten el tiempo en los juegos de esta Liga, aquí perder más de un minuto en revisión de puede cortar un gran ritmo de juego. Esta Liga vende y vende bien, no existen los grandes, sólo los que venden más que otros. Este semestre está cantado para un campeón atípico.





Twitter: @DavidDelaGarza_